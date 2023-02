Michael Porodko, Oberarzt an der Inneren Medizin II am Klinikum Wels-Grieskirchen

Viele Österreicher zieht es in der kalten Jahreszeit in südlichere, warme Gefilde. Lange Flugreisen können jedoch Thrombosen begünstigen. Der Grund: Man bewegt sich mitunter für viele Stunden überhaupt nicht und verharrt in einer Position mit abgewinkelten Beinen. Dadurch kann sich Blut stauen.