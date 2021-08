Vor wenigen Jahren hat man in Österreich noch von geschätzen 600.000 Zuckerkranken gesprochen. Jetzt sind es laut Experten rund 800.000 Diabetiker. "Wir werden in den nächsten Jahren mit Sicherheit die Millionen-grenze überschreiten", sagte Susanne Kaser, Präsidentin der Österreichischen Diabetesgesellschaft, bei den Praevenire Gesundheitsgesprächen in Alpbach. Laut der Spezialistin, die aus Steinbach bei Wels stammt, kommen zu den rund 800.000 bereits erkrankten Diabetikern noch etwa 350.000