Der Frühling könnte so schön sein, wenn das Immunsystem nicht so stark auf Blütenpollen von Erle und Birke reagieren würde." Sätze wie diese hört man derzeit von Allergikern häufig. Jeder dritte Österreicher leidet unter einer Allergie. Aufenthalte im Freien sind für sie mit Juckreiz in der Nase, brennenden Augen, Schnupfen, Dauermüdigkeit und erschwerter Atmung verbunden. Oft werden all diese Symptome auch noch von Kopfschmerzen begleitet.