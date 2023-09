"Es darf nicht sein, dass eine KI alleine medizinische Entscheidungen trifft"

Schneller als gedacht hat künstliche Intelligenz (KI) unseren Alltag erobert. In der Medizin eröffnen die lernfähigen Computerprogramme ungeahnte Möglichkeiten. Gleichzeitig haben Menschen Berührungsängste. Die Vizerektorin für Medizin an der Johannes Kepler Universität Linz, Elgin Drda, beantwortet die wichtigsten Fragen zu diesem Thema: OÖN: Frau Vizerektorin, was sind in der Medizin die großen Hoffnungsgebiete für KI? Elgin Drda: Der Fokus liegt derzeit auf personalisierter Medizin. KI kann