Ernährung bei Krebs: Was ist gesund?

Bei einer Krebserkrankung und den damit verbundenen Therapien muss der Körper einiges verkraften. Viele Betroffene verlieren an Gewicht. Das kann am Tumor selbst liegen, der den Stoffwechsel stört und den Appetit beeinträchtigt, oder an den Nebenwirkungen der Behandlungen. Denn Chemo- und Strahlentherapie schwächen den Organismus und können manchmal auch die Schleimhäute angreifen, die Darmflora verändern und den Speichelfluss reduzieren.