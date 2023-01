Eisbaden: In der Kälte liegt die Kraft

In seiner Studentenzeit hat es Jörg Kellermair oft selbst gemacht. Der Kardiologe vom Linzer Kepler-Uniklinikum erinnert sich noch ganz genau an das fast schmerzhafte Kribbeln im ganzen Körper, das sich eingestellt hat, als er vor mehr als einem Jahrzehnt im Winter ins eiskalte Wasser getaucht ist. Damals war das in Österreich etwas Außergewöhnliches.