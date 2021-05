Dass Rauchen allgemein schädlich ist, hat sich längst herumgesprochen. Doch zum heutigen Weltnichtrauchertag sei auch daran erinnert, dass eine Nebenwirkung des blauen Dunstes ebenso eine schlechtere Wundheilung durch geringere Durchblutung ist. Das hat das Kepler Universitätsklinikum zum Anlass genommen, bei orthopädischen Operationen eine "Rauchpause" für Patienten zu empfehlen. Nikotinersatz-Produkte helfen, sechs Wochen vorher und sechs Wochen nachher nicht zu rauchen. Manche hören dann erleichtert ganz auf. Eine Patientin berichtet: "Meine Enkel sind stolz auf mich", sagt Walburga Debreczy aus St. Florian bei Linz. Auch der Sohn der 79-Jährigen und die Schwiegertochter hätten nur gehofft, dass sie es schaffen würde. "Ich habe es aber durchgezogen", sagt die Seniorin, die seit ihrem 16. Lebensjahr geraucht hat – und das nicht zu knapp.

Mehr als 60 Jahre geraucht

Ein Packerl pro Tag sei es schon gewesen. Doch dann kam der Tag, als im Kepler Universitätsklinikum im September vergangenen Jahres die Vorbesprechung für ihre Knieoperation auf dem Programm stand. Man habe ihr klargemacht, dass nicht zu rauchen von Vorteil sei, man sechs Wochen vorher und sechs Wochen nachher nicht rauchen solle und man ihr dabei im Rahmen eines Programmes helfe, berichtet Walburga Debreczy.

Mit einem Packerl Nikotinpflaster fuhr sie nach Hause und dem festen Vorsatz, es zumindest im angepeilten Zeitraum zu schaffen. "Natürlich habe ich ans Rauchen gedacht, aber auch daran, dass ich das nun durchziehe", sagt die Pensionistin. Ihre Knieoperation fand im November 2020 statt, ist mit großem Erfolg verlaufen, und bis heute ist sie rauchfrei. "Zum Glück", sagt sie.

Dass Rauchen fatal sein kann in Kombination mit einer orthopädischen oder unfallchirurgischen Operation, bestätigen medizinische Daten.

Da die regionale Durchblutung deutlich verringert ist, kann das Anlass für Komplikationen sein. "Die Knochenheilung dauert durchschnittlich vier Wochen länger. Bei gewissen Sehnen und Bandverletzungen kann das Risiko für Infektionen und eine verzögerte Wundheilung sogar um das Vierfache steigen", sagt Tobias Gotterbarm, Vorstand der Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie am Kepler Uniklinikum.

Allein eine Rauchpause von zwölf Wochen rund um eine Operation kann dieses Risiko um die Hälfte mindern. Dabei hilft das "Rauchpause-Programm". Dabei lässt man die Patienten nicht allein. "Wir beraten und helfen, die Entwöhnung zu erleichtern, etwa mit Nikotinersatzprodukten wie Pflaster, Kaugummi, Mundsprays und Tabletten", sagt Primarius Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde im Kepler Uniklinikum. Walburga Debreczy hat es mit den Pflastern geschafft.

Sie sagt auch, dass das Aufhören nicht immer kinderleicht gewesen sei. "Paradoxerweise ist es am Anfang einfacher gewesen als nach zwei, drei Monaten", sagt sie.

Doch nachdem sie in den Jahren zuvor x-Mal versucht habe, auf Zigaretten zu verzichten, sei ihr nun klar gewesen, dass sie es nun schaffen müsse. Nach und nach sei der Gusto auf Nikotin weniger geworden.

Was sie mit dem letzten angebrochenen Packerl Nikotinpflaster gemacht habe? "Ich habe es einer Freundin geschenkt, die raucht", sagt sie. Denn rauchfrei zu sein, sei herrlich.

Wie Aufhören leichter fällt

Lungenfachärzte empfehlen den Ausbau des stationären Angebots zur Rauchentwöhnung. Gemeinsam und in einem speziellen Setting abseits des Alltags gelinge der Schritt in eine qualmlose Zukunft einfach leichter, heißt es in einer Aussendung der Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP).

Alle pulmologischen Rehazentren bieten Programme zur Tabakentwöhnung an. Neben ambulanten Optionen gibt es in einigen Gesundheitseinrichtungen auch stationäre Rauchentwöhnung, in denen Aufhörwilligen ein Team aus Psychologen und Ärzten zur Verfügung steht. Nach einer diagnostischen Untersuchung werden mit dem Patienten Ziele definiert und ein Rehaprogramm maßgeschneidert. „In den drei Wochen Aufenthalt erhalten sie auch Informationen für eine langfristige Lebensstilmodifikation, die auch Bewegung sowie eine Änderung der Ernährungsgewohnheiten umfasst, da der Rauchstopp oftmals mit einer Gewichtszunahme einhergeht“, sagt Gabriele Reiger, ärztliche Leiterin des PVA-Rehabilitationszentrums Weyer. Auch die psychologische Unterstützung sei außerordentlich wichtig.

„Ein Ausbau der stationären Tabakentwöhnung wäre definitiv wünschenswert“, sagt auch ÖGP-Generalsekretär Bernd Lamprecht. Ein Rauchstopp zahle sich immer aus, „denn wer mit dem Rauchen aufhört, reduziert eine Vielzahl gesundheitlicher Risiken“, betonte der Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Universitätsklinikum in Linz.