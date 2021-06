Warum atmen wir ausgerechnet jetzt ein? Was zwingt das Zwerchfell zur Kontraktion, damit Luft in die Lunge fließen kann? Die Antwort hat mit dem Klimagas Kohlendioxid zu tun, das wir mit jedem Atemblaser ausstoßen. Rezeptoren messen den CO2-Gehalt im Blut, wird er zu hoch, ergeht das Signal ans Atemzentrum im Hirnstamm – und schon streckt sich die Lunge im Unterdruck und Sauerstoff kann in die Tiefen des Organs gelangen, wo der Gasaustausch stattfindet.