Diese Anzeichen zeigen, dass Sie in den Wechseljahren sind

Hitzewallungen, Gelenksschmerzen, Schlafprobleme, Herzstolpern und Stimmungsschwankungen: Die Hälfte der Menschheit ist – früher oder später – von den Folgen der Wechseljahre betroffen. So nennt man jene Zeit im Leben einer Frau, in der sich die Produktion des weiblichen Geschlechtshormons Östrogen verringert. Primar Lukas Angleitner-Boubenizek, Leiter der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe in Steyr, erklärt, was der Wechsel alles bewirken kann.