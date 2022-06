„Die Situation ist prekär“, sagt Primar Michael Merl. Gestern sei ein erst neunjähriger Bub stationär aufgenommen worden, „weil er seinem Leben ein Ende setzen wollte und deshalb in die Steckdose gegriffen hat.“ Dass immer jüngere Kinder bei Therapiegesprächen sagen, „es wäre besser, wenn es mich einfach nicht gibt“ sei ein Alarmsignal, so der Vorstand der Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Kepler Universtitätsklinikum (KUK).