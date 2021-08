Die sieben häufigsten Fehler bei gesunder Ernährung

Obst und Gemüse, frische Smoothies, dazu Müsli, Joghurt und Vollkornprodukte – obwohl all diese Lebensmittel für sich gesehen gesund sind, kann zu viel davon zu Blähungen und Unwohlsein oder zu kalten Händen und Füßen führen. Wie auch in anderen Lebensbereichen, kommt es auch bei der Ernährung auf das richtige Maß an. Doch was ist nun gesund, sinnvoll und bekömmlich? Wovon sollte man weniger, wovon mehr essen?