"Ich geh noch geschwind in den Keller" "Kannst mir kurz helfen?" "Ich mach das noch schnell fertig" "Wenn diese Sätze von Ihnen stammen könnten, dann kann es sein, dass das Leben an Ihnen vorüberzieht, ohne dass Sie merken, wie schön es eigentlich ist", sagt die Linzer Psychotherapeutin Christa Schirl. Immer öfter behandelt sie Klienten, die an der selbstgemachten "Hetzkrankheit" leiden und dadurch ihre Genuss- und Beziehungsfähigkeit verloren haben. "Körper und Geist der Betroffenen sind