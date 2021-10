Eine der schönsten Jahreszeiten in unserem Obstgarten ist der Herbst", sagt Sabine Mader vom Biohof Heuberg in Dietach bei Steyr. Denn nach der Pflege der Bäume im Frühling und Sommer seien Äpfel und Birnen nun erntereif. Besonders dankbar ist die Obstbäuerin, wenn sie viele Birnen von ihren Bäumen pflücken kann. Denn diese Früchte seien nicht ganz so einfach zu kultivieren wie Äpfel.