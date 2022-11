Der Tod kommt leise: Beim Medtalk ging es um Herz und Kreislauf

Silent Killers: So nennen Ärzte Risikofaktoren, die den Körper unbemerkt schädigen. Beim dritten Medtalk in der Medizinischen Fakultät an der Johannes Kepler Universität Linz diskutierten Experten am Mittwoch über Gefahren für Herz und Kreislauf. "Stressoren sind unter anderem Diabetes, erhöhte Blutfette und hoher Blutdruck.