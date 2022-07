Das waren die gesunden Stationen

Vom Schlafmediziner bis zum Corona-Experten: Beim OÖN-Gesundheitstag sprachen Ärzte aus dem ganzen Land über ihre Spezialgebiete. Aber nicht nur das: Im Anschluss an die Vorträge konnten sich die Besucher am Stand von Gesundheitsholding und Kepler-Uniklinikum auch noch persönlich mit den Medizinern unterhalten.

„Außerdem kamen viele Menschen mit ihren konkreten Problemen zu uns. Wir konnten ihnen dann gut erklären, wohin sie sich damit wenden können“, so die Pressesprecherinnen der beiden Häuser Jutta Oberweger (von links) und Brigitte Buberl – im Bild oben mit Karl Lehner, Vorstand in der Oberösterreichischen Gesundheitsholding. „Das war für viele Besucher eine große Hilfe und Erleichterung.“

Medi-Mouse

Sehr groß war der Andrang beim Gesundheitstag auf die sogenannte Medi-Mouse. „Das Gerät macht eine Wirbelsäulenmessung und zeigt Problemzonen auf“, erklärt Uniqa-Vitalcoach Markus Fischeidl.

Er weiß aber auch, was man tun kann, damit es gar nicht erst zu Schmerzen kommt. „Da gibt es einfache Übungen wie Sit-ups“, so der Experte. „Dabei reicht es schon, wenn man nur Kopf und Schulter anhebt. Danach umdrehen und von der Bauchlage aus ebenfalls Kopf und Schultern heben.“

Außerdem empfehlenswert: In den Vierfüßlerstand gehen, Katzenbuckel machen und die Wirbelsäule dazwischen immer wieder „durchhängen“ lassen. „Wenn man das täglich zehn- bis fünfzehn Mal insgesamt drei Durchgänge lang wiederholt, hat man schon sehr viel für seine Rückengesundheit getan.“

Schlaftipps

Am Stand der Apothekerkammer drehte sich in diesem Jahr alles um das Thema Schlafstörungen. „Damit haben viele zu kämpfen“, sagte Apotheker Johann Hochleitner aus Linz. Der sanfteste Weg zum besseren Einschlafen führe über Tees, auch Schlafhygiene sei wichtig. „Also darauf zu achten, dass es im Zimmer dunkel und eher kühl ist, regelmäßige Bettgehzeiten einhalten und abends keine Zeit vor Bildschirmen verbringen.“

Wer mitten in der Nacht wach wird und nicht mehr einschlafen kann, dem rät seine Kollegin Bettina Kobler, Apothekerin aus Ried/Innkreis, zu Baldriantropfen. „Aber auch Haferstroh-Tinktur wirkt sehr gut.“ Und noch ein Tipp: „Die Flascherl gleich aufs Nachtkasterl stellen, dann muss man nicht aufstehen und Licht machen – was einen wiederum nur noch munterer machen würde.“

Hautcheck

Ein besonderes Service bot auch die Krebshilfe Oberösterreich. Neben einem Infostand gab es einen Muttermal-Check, der von Sebastian Prammer, Dermatologe am Klinikum Wels, durchgeführt wurde.

„Egal welchen Hauttyp man hat: Einmal im Jahr sollte man sich auf jeden Fall seine Muttermale anschauen lassen“, so der Hautarzt. „Ganz besonders aber, wenn so ein Muttermal plötzlich auftritt oder sich ein bestehendes verändert. Dann lieber sofort zum Arzt gehen“, sagt der Experte.

Für die Selbstbeobachtung gebe es übrigens die ABC-Regel: „A steht für asymmetrisch, B für Begrenzung, wenn man also nicht genau erkennen kann, wo das Mal anfängt oder endet, und C ist abgekürzt für Colour“, erklärt Prammer. „Wenn ein Muttermal plötzlich mehrfärbig ist, heißt es ebenfalls: Sofort abklären lassen!“

Blutdruck

Besonders lang waren die Schlangen auch vor den beiden Ständen, die die FH Gesundheitsberufe in den Promenaden Galerien in Linz aufgestellt hatte. Die OÖN-Leserinnen und -Leser konnten hier ihren Blutdruck kontrollieren lassen, auf Wunsch wurden auch Blutzucker und Cholesterin gemessen. Darüber hinaus gab es Tipps für pflegende Angehörige.

Die Studentinnen waren trotz Prüfungsstress (der Schulschluss steht ja bevor) mit großer Freude dabei. „Das taugt ihnen voll“, sagte Claudia Lamplmair, eine der Lehrerinnen. Und die Besucher nutzten das Angebot gerne. „Vor allem die älteren Leute, die oft auch schon Medikamente nehmen müssen, wollten wissen, wo sie stehen, und schauen, ob eh alles passt“, so Marlene Hirtenlehner, Lehrerin an der FH Gesundheitsberufe.