Das passiert, wenn man Nasenspray zu lange benutzt

Schnupfen hat gerade Hochsaison – die Nase ist zu oder läuft ununterbrochen. Um wieder gut atmen zu können, rettet sich der eine oder andere mit einem Nasenspray über den Tag und durch die Nacht. "Wenn ein hartnäckiger Schnupfen die Nase so sehr verstopft, dass der Schlaf gestört wird, dann sind abschwellende Nasensprays sinnvoll. Wichtig ist aber, dass man sich an die vorgeschriebene Dosierung von maximal drei Anwendungen täglich hält, und das nicht länger als eine Woche am Stück", sagt