Das ist der beste Tipp, um weniger zu essen

Ob in der Gastronomie, daheim oder bei verpackten Produkten: Die Portionsgrößen sind in den vergangenen Jahrzehnten nachweislich kontinuierlich angewachsen, was die Kalorienaufnahme nachhaltig beeinflusst, aber von den Konsumenten kaum bemerkt wird. In den USA heißt das Phänomen "portion distortion". Es beschreibt unter anderem die weit verbreitete verzerrte Wahrnehmung von Essensmengen: Was früher als normale Portion galt, sehen Konsumenten heute als relativ klein an.