Lüften wird in den kommenden Monaten neben dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz und der Händehygiene eine der wichtigsten Maßnahmen sein, um einer weiteren unkontrollierten Ausbreitung von Coronaviren entgegenzuwirken. Die Elisabethinen nützen in diesem Zusammenhang eine einfache Technik: Sie messen den CO2-Gehalt der Luft und ziehen daraus Schlüsse auf die mögliche Belastung durch Coronaviren in einem geschlossenen Raum.