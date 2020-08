Die Weltgesundheitsorganisation WHO rät in einer aktuellen Aussendung von Routinekontrollen beim Zahnarzt und von Behandlungen wie Mundhygiene ab, da die Praxen Risiko-Orte für eine Ansteckung mit dem Coronavirus seien - wir haben berichtet. Dies gelte so lange, bis die Corona-Übertragungsrate "ausreichend" gesunken sei.