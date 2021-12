Corona: Omikron könnte schon im Februar die dominierende Variante sein

„Die Hinweise für die erhöhte Ansteckungsgefahr der Omikron-Variante beziehungsweise deren leichtere Übertragbarkeit haben sich zuletzt weiter verdichtet. Unter anderem spricht auch die Verdoppelungszeit der Omikron-Fälle in Großbritannien dafür, die zuletzt mit 2,5 Tagen angegeben wurde“, sagt Bernd Lamprecht, Corona-Experte und Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler-Uniklinikum Linz.

„Der Schutz durch die verfügbaren Impfstoffe scheint auf Basis der bislang vorliegenden Untersuchungen reduziert, aber nicht gänzlich aufgehoben zu sein“, so der Experte. Besonders wichtig dürfte die Booster-Impfung sein, da sie einen Teil des Wirkungsverlusts der Impfstoffe ausgleichen kann. Auch hier liegen seit vergangenen Freitag erste Einschätzungen der UKHSA (UK Health Securtiy Agency) vor, die davon ausgehen, dass der Schutz durch zwei Impfungen gegenüber Omikron rund 30 Prozent unter jenem gegenüber der derzeit noch vorherrschenden Delta-Variante liegt.

Die Booster-Impfung, so Lamprecht, soll im Falle der Omikron-Variante zu 75 Prozent vor einer symptomatischen Erkrankung schützen. Ein Schutz von mehr als 90 Prozent, wie dies mittels Booster-Impfung gegenüber Delta möglich ist, dürfte aber nicht erreicht werden. „Das sind vorläufigen Daten, die in den kommenden Tagen und Wochen zweifellos noch bestätigt werden müssen und bis dahin mit gewisser Unsicherheit behaftet sind“, so Lamprecht.

Tendenziell mildere Krankheitsverläufe

Beobachtungen aus Südafrika würden tendenziell auf mildere Krankheitsverläufe hinweisen, allerdings muss der Altersschnitt der Betroffenen und auch der Umstand einer sehr hohen Rate an zuvor bereits einmal Genesener berücksichtig werden. Bestätigende Erfahrungen aus Europa liegen noch nicht vor.

„Doch selbst wenn die Hospitalisierungsrate bei Omikron niedriger sein sollte als bei Delta, so wären doch sehr hohe Infektionszahlen – und diese wären bei erhöhter Ansteckungsgefahr zu befürchten – wiederum ein Risiko für die Überlastung von Spitäler“, befürchtet der Experte.

In Großbritannien rechnet man jedenfalls damit, dass Omikron bereits im Jänner die dominierende Virusvariante werden wird. Im Rest Europas dürfte es einige Wochen mehr Zeit benötigen. „Jedenfalls ist es wichtig und ratsam, das Fallgeschehen in Großbritannien aufmerksam zu beobachten“, so Lamprecht.