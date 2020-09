Österreichs Kinderärzte fordern trotz Corona-Pandemie einen uneingeschränkten Beginn des Kindergarten- und Schulbetriebs. Auch die Hygienemaßnahmen dürften in den Kinderbetreuungseinrichtungen keinesfalls strenger sein als in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens, heißt es in der Empfehlung der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ).