Woran man Long Covid erkennt

Müde, antriebslos und das Denken fällt schwer? Wer einen Monat nach einer akuten Coronaerkrankung noch nicht fit ist, leidet möglicherweise an Long Covid. Bereits vor 2020 waren chronische Erschöpfungszustände bei Patienten nach Viruserkrankungen ein Thema. Die Pandemie hat jedoch den Blick noch mehr auf postvirale Erkrankungen gelenkt. Kristina Kutics, Lungenfachärztin am Klinikum Wels-Grieskirchen, gibt Einblick in aktuelle Erkenntnisse.