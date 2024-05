Wie Barbiepuppen gegen Bodyshaming helfen können

Schulprojekt für positives Körperbild: Nur wer so akzeptiert wird, wie er ist, kann sich frei entfalten.

Großer Busen, Wespentaille und ellenlange Beine: Traditionelle Barbies liegen auf den Tischen vor den Mädchen der vierten Klasse in der Mittelschule 2 Marchtrenk. Die Aufgabe: Die Schülerinnen sollen die Körper der Plastikpuppen mit Ton so verändern und modellieren, dass sie nachher wie "echte" Frauen aussehen. Da wird ein etwas realistischerer Bauch geformt, dort ein Po und ein anderes Mädchen traut sich sogar an eine etwas übergewichtige Figur.