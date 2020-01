Aromaöle: Gesund und gut gelaunt durch den Winter

Aromaöle können dabei helfen – aber auch bei der Entspannung und bei Erkältungen gute Dienste leisten. Welche Düfte besonders gut geeignet sind, weiß Rita Schwaha von der Prinz-Eugen-Apotheke in Linz, die ausschließlich zu naturreinen Ölen rät. "Die haben die beste Wirkung."

Bei Erkältungen empfiehlt die Expertin Eukalyptus oder Thymian. "Hier muss man aufpassen, dass man für Kinder auf die milderen Sorten zurückgreift."

Für gute Laune sind frische Blütendüfte wie Rose oder Jasmin oder auch Zitrusöle geeignet. Hier gäbe es auch gute Kombinationen "wie zum Beispiel unsere Glücksmischung mit Mandarinen, Orangen, Ingwer und Vanille", sagt die Apothekerin.

Als konzentrationsfördernd gelten alle Zitrusöle. "Sie erfrischen und wirken gegen Müdigkeit."

Ein absolutes "Allround-Öl" ist Lavendel. "Das hilft praktisch bei allem, sogar bei der Wundheilung", sagt Rita Schwaha . "Niedrig dosiert wirkt Lavendl beruhigend, höher dosiert belebend."

Was die Anwendung betrifft, so gäbe es viele Möglichkeiten. "Man kann das Öl in die Duftlampe geben oder sich damit einreiben. Aber Achtung: Das Öl nicht direkt auf die Haut geben sondern zuvor mit einem Trägeröl wie Mandel-, Jojoba oder auch Olivenöl mischen."

Zur Entspannung oder bei Erkältungen kann man sie auch in Badewasser geben. "Weil Öle nicht wasserlöslich sind, rate ich dazu, sie zuvor in einem Esslöffel Milch, Obers oder Honig aufzulösen." Und noch ein Hinweis: "Bei Zitrusölen nicht zuviel nehmen, denn sie können die Haut reizen."