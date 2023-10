Wenn Dinge und Lebewesen altern, so heißt das, dass Zeit an ihnen verstreicht und dass Veränderungen stattfinden können: Wachsen und Reifen oder auch Schrumpfung und Verfall. Die Wissensbereiche fokussieren sich auf unterschiedliche Veränderungen. In der Botanik steht Altern für alle zeitlichen Prozesse. Die Zoologie identifiziert meist das Altern mit der Seneszenz.