Sie sind klein, ballonförmig und wölben sich durch Schwachstellen in der Darmwand nach außen: die Divertikel. In den meisten Fällen sind diese Darmausstülpungen harmlos, können aber zu Beschwerden und heftigen Schmerzen – und in der Folge auch zu Operationen führen, wie im Fall von Papst Franziskus, der erst kürzlich einen Eingriff über sich ergehen lassen musste, da sein Darm aufgrund von wiederkehrenden Entzündungen eingeengt war – hier spricht man dann von Stenosen.