Von den Frühstücksflocken bis zum Tomatenketchup: Zucker steckt in sehr vielen Produkten, sogar in solchen, die gar nicht süß schmecken. Kein Wunder, dass wir so im Laufe des Tages viel zu viel zu uns nehmen – mit negativen Folgen für die Figur und die Gesundheit. Doch das muss nicht sein, denn Zucker lässt sich oft ganz einfach einsparen", sagt Michaela Perndl, leitende Diätologin am Kepler Uniklinikum Linz.