Dass Maria Theresia in der österreichischen Monarchie die allgemeine Schulpflicht eingeführt hat, lernt jeder Österreicher. Die "Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal-, Haupt- und Trivialschulen", unterzeichnet am 6. Dezember 1774, galt in sämtlichen "Kayserlichen Königlichen Erbländern" und umfasste eine sechsjährige Unterrichtspflicht in der Volksschule.