Karl V. und das Reich ohne Sonnenuntergang

In seinem Reich ging die Sonne nicht unter", sagt man in Abwandlung eines Zitats aus Schillers "Don Carlos". Aus der Zeit Karls V. ist es nicht belegt. Aber sein bereits im Alter von sechzehn Jahren formulierter Wahlspruch ... "Plus ultra" – "mehr und weiter" ... wies schon über die Grenzen der damaligen Welt hinaus: Noch heute ist das um die Säulen des Herkules geschlungene Spruchband in abstrahierter Form weltweit präsent – als Zeichen für den Dollar. Reich ohne Sonnenuntergang Es