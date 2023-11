Friedrich III. und der Erfolg der Langsamkeit

Kaiser Friedrichs III. großes Vorbild war Rudolf IV. Er hat seinen so jung verstorbenen Großonkel, der so ziemlich in allem das absolute Gegenteil von ihm war, bis in die kleinsten Einzelheiten kopiert. Nicht nur, dass er 1453 als Kaiser die von Rudolf IV. gefälschten "Österreichischen Freiheitsbriefe", das sogenannte "Privilegium Majus" von 1358/59, bestätigte und damit zu geltendem Recht machte. Es gelang ihm auch, die von Rudolf IV.