Ferdinand der Gütige – oder "Gütinand der Ferdige"

Kein anderer habsburgischer Herrscher wird von seiner eigenen Familie, von seiner näheren Umgebung und von der fachhistorischen Nachwelt so negativ beurteilt wie Kaiser Ferdinand I., der von Wohlgesinnten als "gütig", von Kritikern aber sehr viel häufiger als debil eingestuft wird. Als "Nandl der Trottel" wurde er verunglimpft und als "Gütinand der Ferdige" verspottet. Erzherzogin Sophie, die Mutter des späteren Kaisers Franz Joseph, sprach von "einem Trottel, der die Krone verkörpert". Maria Ludovika, seine entsetzte Stiefmutter, soll gesagt haben: "Er ist schröcklich zurück." Ferdinand würde "alles, ich sage alles unterschreiben", notierte der Spitzenbeamte Karl Friedrich Frh. von Kübeck am 3. März 1835 in sein Tagebuch, also einen Tag nach Ferdinands Regierungsantritt. Kübeck erläuterte das auch:

"Er ist, wie bekannt, durch Krankheit schwachsinnig, versteht von alledem, was ihm vorgetragen wird, kein Wort und ist immer bereit zu unterschreiben, was man ihm vorlegt. Wir haben jetzt eine absolute Monarchie ohne Monarchen."

Auch die internationale Diplomatie war sich im Klaren: "Was ist der Kaiser? Eine vollkommene Null, beinahe ein Idiot", meinte Lord Palmerston, der damals wichtigste Vertreter der britischen Außenpolitik. Aber Ferdinand war er nie persönlich begegnet.

Epilepsie und Wasserkopf

Kaiser Ferdinand I. war aufgrund seiner physischen und psychischen Verfassung zweifellos ein ungeeigneter Herrscher – mit schlimmen Behinderungen und unfähig, Kinder zu zeugen. Es hätte geeignetere Thronanwärter aus der Familie gegeben, aber der fähige und beliebte Erzherzog Johann hatte sich durch seine nicht ebenbürtige Ehe mit der Postmeisterstochter Anna Plochl in den Augen seiner Familie selbst aus dem Feld genommen. Auch Ferdinands jüngerer Bruder Franz Karl, der Vater Kaiser Franz Josephs, war sicher nicht der hellste Kopf. Aber er hatte eine betont ehrgeizige Gattin, die bayerische Prinzessin Sophie. Doch für Kaiser Franz kam es ohnehin nicht in Frage, seinen ältesten Sohn Ferdinand zugunsten eines geeigneteren Nachfolgers zu übergehen. So ist eben die Erbfolge.

Ferdinand litt an Epilepsie, auch sein Wasserkopf war nicht zu übersehen. Die ständigen Verwandtenehen hatten sich ausgewirkt. Er hatte nicht acht Urgroßelternteile, sondern nur vier. Da das Erscheinungsbild bei epileptischen Anfällen für Beobachter sehr deprimierend und verstörend sein kann, sind Menschen mit Epilepsie immer wieder stigmatisiert worden. Während der Diktatur des Nationalsozialismus in Deutschland galten sie wie viele andere "Behinderte" als "lebensunwertes Leben" und wurden ermordet.

Sicher war Ferdinand nicht der Klügste. Gleichwohl sprach er fünf Sprachen, beherrschte zwei Musikinstrumente, konnte sehr gut zeichnen, reiten, fechten und schießen und stand den Wissenschaften, den neuen technischen Erkenntnissen seiner Zeit und den damaligen Fortschritten in der Landwirtschaft aufgeschlossen gegenüber. Gleich nachdem er die Regierung angetreten hatte, unterzeichnete er das Privilegium für den ersten und wichtigsten Dampfeisenbahnbau der Habsburgermonarchie, die Kaiser-Ferdinand-Nordbahn, deren Genehmigung Kaiser Franz so lange hinausgezögert hatte. Man muss Ferdinand auch zugutehalten, dass er in den entscheidenden Augenblicken der Revolution von 1848 mäßigend agierte und sich weigerte, den kaiserlichen Truppen den Schießbefehl gegen die Demonstranten zu erteilen.

Der bekannte australische Historiker Christopher Clark fällt in seinem gerade auf den Markt gekommenen monumentalen Werk zur Revolution des Jahres 1848 über Ferdinand ein viel positiveres Urteil als nahezu alle seine österreichischen und europäischen Kollegen.

Zensur abgeschafft

Am 15. März 1848 hob Ferdinand I. die Zensur auf und setzte am 25. April mit der Pillersdorfschen Verfassung wesentliche Schritte der Liberalisierung. Am 16. März, beim Empfang der von den Revolutionären Kossuth, Széchenyi und Batthyány angeführten ungarischen Delegation, die eine konstitutionelle Monarchie mit Ungarn als selbstständigem Teil des Reichs beanspruchte, spielte sich eine schmerzliche Szene ab: Der Kaiser, erschöpft von den vorhergehenden Tagen, wandte sich händeringend an Erzherzog Stephan, den ungarischen Vizekönig, der sich auf die Seite der ungarischen Revolutionäre gestellt hatte: "I bitt di, nimm mir meinen Thron nit!"

Auch Ferdinand öffnete sich für die Anliegen der Revolutionäre. Er genehmigte die Einrichtung des ersten österreichischen Parlaments und die ersten freien Wahlen. Am 22. Juli wurde der Reichstag von Erzherzog Johann eröffnet. Nur vier Tage später brachte der junge schlesische Abgeordnete Hans Kudlich den Antrag auf Abschaffung des bäuerlichen Untertänigkeitsverhältnisses ein. Am 7. September 1848 wurde das Grundentlastungspatent beschlossen. Als im Oktober die Auseinandersetzungen in Wien eskalierten, verlegte Ferdinand den Reichstag nach Olmütz. Auf dem Weg dorthin erklärte er den zujubelnden Bauern: "Kinder, was ich versprochen hab’, das halt ich: Robot, Zehent und das andere hat aufgehört, ich hab’s sanctioniert, unterschrieben und dabei bleibts; Euer Kaiser gibt euch sein Wort darauf, und glaubts dem Kaiser, ich meine es gut mit euch. Aber in Wien gibt’s Leut, die’s nicht gut mit mir meinen und die euch verführen wollen, und da kann ich mir nicht helfen, ich werde Militär hinschicken müssen."

Man kann Ferdinands Verhalten entweder als "I unterschreib alles" kritisieren oder als Abkehr von der absolutistischen Herrschaft und als weise Vorwegnahme des Prinzips der konstitutionellen Monarchie verstehen, dem Kaiser Franz Joseph wenige Jahrzehnte später zuzustimmen gezwungen war. Aber vorerst retteten drei konservative Generäle und alte Haudegen mit ihrem blutigen Durchgreifen die absolute Monarchie: Josef Wenzel Radetzky in Italien, Alfred Windisch-Graetz in Böhmen und Wien und der Kroate Joseph Graf Jelacic von Buzim in Ungarn.

Übergabe an Franz Joseph

Am 2. Dezember 1848 wurde Ferdinand im engsten Familienkreis für abgesetzt erklärt und gezwungen, die Regierung an Franz Joseph zu übergeben. Die Familie sprach sich gegen Ferdinands Bruder Franz Karl als Nachfolger aus, dem der Thron gemäß den Hausgesetzen rechtmäßig zugestanden wäre. Speziell Franz Karls Gattin, Erzherzogin Sophie, war für einen Generationenwechsel zugunsten ihres erst 18 Jahre alten Sohnes Franz Joseph. Ferdinand stimmte zu und legte im Palais des Olmützer Erzbischofs am 2. Dezember 1848 die Regierung nieder. Zu Franz Joseph soll er gesagt haben:

"Gott segne dich, sei brav, es ist gern geschehen."

Dann packte er seine Sachen zusammen und ging ins böhmische Exil. Auch Franz Josephs jüngster Bruder, Erzherzog Ludwig, wurde verbannt. Sophie zeigte sich zufrieden. "Wir haben einen guten Kampf gekämpft – als schwache Weiber, aber mit Gottes Hand."

Aber man musste die an sich unübliche Absetzung eines Kaisers entsprechend begründen. Seine Krankheit war dazu gut geeignet. Unter normalen Umständen hätte Franz Joseph auf die Krone noch lange warten müssen, denn Ferdinand starb erst 1875. Er wurde 82 Jahre alt und erreichte damit ein Alter, das ihm nur die wenigsten seiner Kritiker zugetraut hätten. Aber dass er in seinem Exil in Nordböhmen ein riesiges Vermögen aufbaute, das Franz Joseph erbte, hätten sie ihm noch viel weniger zugetraut. "Jetzt bin ich wirklich reich", soll Franz Joseph gesagt haben, als er von der Erbschaft erfuhr. Ferdinand hingegen soll 1866, als er von der Niederlage bei Königgrätz hörte, gesagt haben: "Das hätt i a z’sambracht."

Was 1848 geschehen war, belastete die österreichische Politik noch lange. Aus dem blutigen Strafgericht gegen die österreichischen und ungarischen Revolutionäre, mit dem Kaiser Franz Joseph im Dezember 1848 seine Regierung begann, wuchs die antihabsburgisch und deutschnational bestimmte Einstellung der österreichischen Demokraten und Antidemokraten rechter wie linker Zuordnung.

Kaiser Ferdinand

Er kam am 19. April 1793 in Wien zur Welt und starb am 29. Juni 1875 in Prag – Kaiser wurde er, nach dem Tod seines Vaters, im März 1835.

Metternich, Vormärz und die Märzrevolution

Nach den Napoleonischen Kriegen wurde Europa im Wiener Kongress (1814/15) neu geordnet. Zur prägenden Figur war Clemens Wenzel von Metternich geworden. Dieser etablierte unter Kaiser Franz II./I. einen Bespitzelungsstaat.

Fürst Metternich Bild: Archiv

Mit den Karlsbader Beschlüssen ebnete Metternich im Deutschen Bund den Weg zum Spitzelwesen sowie zur Kriminalisierung von demokratischen Bewegungen und zur Zensur. Die Folge war Denunziantentum – es war auch bereits die Zeit des Biedermeier. Die Zeit nach dem Wiener Kongress bis zur Märzrevolution 1848 wird auch als Vormärz

bezeichnet.

Am 13. März 1848 brach als Folge die sogenannte Märzrevolution aus. Eine Demonstration wurde vom Militär niedergeschlagen – in der Folge starben mehrere Menschen. Der verhasste Staatskanzler Metternich musste fliehen.

Roman Sandgruber