Ein 1. Februar, zwei Tragödien

In der Nacht auf den 1. Februar 1953 peitscht ein eisiger Nordweststurm über die Niederlande. Der Wind türmt die Wellen der Nordsee haushoch auf. Dann brechen die Deiche. In weiten Teilen der südwestlichen Provinz Zeeland hat das Wasser freies Spiel. Dörfer, Städte, Straßen, Äcker und Weiden versinken in den Fluten. In dieser Nacht sterben 1835 Menschen. 50.000 Stück Vieh verenden. 100.000 Menschen werden in den folgenden Tagen evakuiert.