Als die Schlacht bei Dürnkrut die Macht der Habsburger besiegelte

Als die deutschen Fürsten am 1. Oktober 1273 den Grafen Rudolf von Habsburg zum deutschen König wählten und dieser am 24. Oktober in Aachen feierlich gekrönt wurde, wurde damit ein 21-jähriger Zeitraum beendet, der in der Geschichtsschreibung gemeinhin als Interregnum oder königslose Zeit gilt. Aber herrschafts- oder königslos waren diese Jahre keineswegs. Mit dem Tod Friedrichs II. im Jahr 1250 hatte das Deutsche Reich zwar einen Kaiser verloren.