Albrecht I. und der Königsmord

Albrecht, der älteste Sohn von König Rudolf I., war tat- und durchschlagskräftig – aber unbeliebt und gefürchtet. Nach der siegreichen Schlacht auf dem Marchfeld (Teil I der Serie) wurde er im Jahr 1281 als Reichsverweser (siehe "Gut zu wissen") für die durch den Tod des Böhmenkönigs Ottokar heimgefallenen Reichslehen in Österreich eingesetzt. Am 17. Dezember 1282, bei einem Reichstag in Augsburg, wurden er und sein Bruder Rudolf II. zu Herzögen von Österreich und der Steiermark ernannt.