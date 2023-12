Wie Kinder lernen können, achtsam zu sein

Wie fühlt sich Schnee an? Wie hört es sich an, wenn ich darauf gehe? Achtsamkeit heißt Wahrnehmen mit möglichst vielen Sinnen.

In der Zeit vor Weihnachten läuft unser oft schon hektischer Alltag nochmal ein bisschen schneller. In der Arbeit häufen sich die Aufgaben vor Jahresende, Geschenke müssen besorgt und eingepackt werden und Zeit für die adventlichen Rituale sollte auch noch bleiben. Doch nicht nur Erwachsene leiden unter der Schnelllebigkeit, die das Leben mitunter bestimmt. Auch Kinder stehen zunehmend unter Stress, ihre Woche ist vollgepackt mit Terminen, dazu kommt der Leistungsdruck in der Schule.