Warum Spielen für Kinder so wichtig ist

Was passiert, wenn man Kinder alleinlässt? "Sie beginnen innerhalb kurzer Zeit miteinander zu spielen", sagt Elisabeth Asanger, Referentin beim katholischen Familienverband Oberösterreich und selbstständige psychosoziale Beraterin in Perg. Während Spielen für Erwachsene vor allem ein unterhaltsamer Zeitvertreib sei, sei es für Kinder die wichtigste Beschäftigung überhaupt. "Es ist ein Grundbedürfnis und für die kindliche Entwicklung so wichtig wie Schlafen, Essen und Trinken", sagt Asanger.