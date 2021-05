81 Prozent der 14- bis 30-Jährigen in Oberösterreich empfinden "sehr starke Freude" beim Gedanken an die Zeit nach der Corona-Pandemie. Gleichzeitig gehen ebenfalls 81 Prozent davon aus, dass sich der Alltag der Menschen in Österreich – was Einkauf, Arbeitswelt und Denkweisen betrifft – nach den massiven Einschnitten durch die Krise "sehr stark" oder "eher stark" verändern wird.