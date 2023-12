Der Wunsch, Kinder zu haben, lässt laut einer aktuellen Umfrage in Österreich deutlich nach. Pro befragter Frau liegt der Wert nun bei 1,68 Kindern, 2009 wünschten sich Frauen im Schnitt noch 2,1 Kinder. Die Gründe liegen unter anderem in der Teuerung und in vielen Krisen.