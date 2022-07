OÖNachrichten: „Maksym“ dreht sich um Dirk Stermann, Radiomoderator, Fernsehstar. Der Roman ist nahe an der Wahrheit angelehnt, an manchen Stellen ist klar, dass es Fiktion ist, an anderen zweifelt man. Dieses Rätselraten - was ist wirklich autobiographisch - findet wohl im Kopf jedes Lesers statt. Macht Ihnen dieses Verwirrspiel Spaß?