Smileys auf Kindergesichtern finden wir ganz schlimm

Nicht nur typische Mama-Themen behandeln Camilla "Milla" Franek (33) und Sandra Pietras (31) in ihrem Podcast „Spielplatzdate“. „Wir wollen darüber reden, was Frauen interessiert“, sagt Franek, die als „blondhairpinkheart“ auf Instagram und TikTok aktiv ist. Die Mutter eines zweijährigen Sohnes wohnt in Puchenau und Linz.