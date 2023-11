Wildnistrainer empfiehlt: Was Kinder im Herbst draußen unternehmen können

Wie bekomme ich mein Kind von Handy oder Laptop weg? Wie Eltern ihren Nachwuchs am besten motivieren, hinaus in die Natur zu gehen, erklärt Wildnistrainer Egmont Reindl (48): "Was zählt, ist das Vorbild. Kinder lernen am meisten durch Nachahmen." Eine gute Zeit könne man im Freien bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit verbringen: "Ich empfehle besonders Abenteuerwanderungen – zu einer Ruine oder entlang eines Bachs.