Natürlich gefärbt werfen sich Ostereier heuer in Schale

Jedes Jahr wiederholen sich in Österreichs Familien am Ostersonntag ähnliche Szenen: In aller Herrgottsfrüh wuseln Eltern still und heimlich im Garten oder in der Wohnung herum, um Nester mit bunt gefärbten Eiern und Schokohasen zu verstecken – stets in der Hoffnung, vom Nachwuchs nicht dabei entdeckt zu werden. Doch die Freude der Kinder am Suchen und vor allem am Finden der Nester entschädigt Eltern alljährlich für die morgendliche Mühe.