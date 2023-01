Mein Kind lernt Skifahren: Diese sieben Fehler sollten Eltern unbedingt vermeiden

Zweifach-Mama Bianca Kehrer aus Feldkirchen an der Donau ist ausgebildete Skilehrerin.

Endlich ist er selbst in tieferen Lagen da, der lang ersehnte Schnee. Auch kleinere Skigebiete und Lifte haben ihren Betrieb wieder aufgenommen und locken Groß und Klein auf die Piste. Für viele jüngere Kinder ist es die erste Erfahrung auf zwei Brettern, sie stehen in diesem Winter zum ersten Mal auf Ski. Was Eltern beachten sollten, wenn sie ihrem Nachwuchs das Skifahren beibringen wollen, weiß Bianca Kehrer.