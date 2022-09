Mamas, Schluss mit dem schlechten Gewissen!

Mindestens dreimal täglich. So oft leiden Mütter im Durchschnitt an einem schlechten Gewissen. Isst mein Kind zu viele Süßigkeiten? Spielt es zu oft am Tablet? Bin ich zu früh wieder arbeiten gegangen? Habe ich mein Kind zu kurz gestillt? Oder zu lange? Die Liste der Fragen, worüber Mamas grübeln, ist lange, Schuldgefühle gehören für viele quasi zum Alltag.