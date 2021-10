"Man glaubt es kaum, aber das Binden von Kränzen ist ein uralter Brauch. Schon in der Antike wurde der Kranz als Zeichen des Sieges betrachtet – denken Sie nur an die Lorbeerkränze bei den Olympischen Spielen!" Wenn Veronika Halmbacher von Blumenkränzen spricht, kommt sie ins Schwärmen. "Immerhin binde ich schon seit meiner Jugend Blumenkranzerl", sagt die Grafikdesignerin, die in Bayern am Tegernsee lebt.