Kinder vorab an Zeitumstellung gewöhnen? Was Expertinnen raten

Es ist ein altbekannter Schmäh unter Eltern: "An den Uhren drehen ist ja leicht, aber wer stellt nur die Kinder um?". Tatsächlich löst die Ankündigung, dass am Wochenende wieder die Sommerzeit beginnt, bei vielen Erziehungsberechtigten keine Freudenstürme aus. Besonders dann nicht, wenn die Zeitumstellung den Schlafrhythmus der Kleinen durcheinander bringt. Eine Stunde nach vor werden die Zeiger Sonntagfrüh gedreht, Kinder starten zunächst also später in den Tag und bleiben abends länger wach.