"Ja, ich will dich lieben und ehren, bis dass der Tod uns scheidet." So lautet das Eheversprechen, das bei der Hochzeit stets aufrichtig und ernst gemeint ist. Doch mit dem Alltag verblasst dieses hehre Ziel bei vielen Paaren immer mehr – bis schließlich nichts mehr übrig ist von der großen Liebe. Im Durchschnitt dauert eine Ehe in Österreich etwa zehn Jahre. Das mittlere Scheidungsalter beträgt bei Männern etwa 45 Jahre und bei Frauen 42.