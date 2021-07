Im Vorjahr kamen in Österreich 82.950 Kinder zur Welt, fast ein Drittel davon per Kaiserschnitt, berichtet die Statistik Austria. Bei knapp weniger als der Hälfte der Fälle war der Eingriff ungeplant, bei knapp mehr als der Hälfte geplant. Für Gerlinde Feichtlbauer, Präsidentin des österreichischen Hebammengremiums, sind die Zahlen keine Überraschung. "In der Regel liegt bei einem Kaiserschnitt ein medizinischer Notfall vor", sagt die Oberösterreicherin aus Aurolzmünster.