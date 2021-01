Ehekrise nach dem Lockdown? Kommunikation und Kuscheln helfen

Unsicherheit, Enge im Homeoffice, kaum Freiraum: Viele Partnerschaften leiden unter der aktuellen Situation. Die Trennungsrate war im Corona-Jahr 2020 höher als in den vergangenen Jahren. Paartherapeuten berichten über mehr Arbeit. Das bestätigt auch Manuela Hofer-Hartnig, die gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang Hofer und den Kindern in Linz eine Psychotherapeutische Praxisgemeinschaft betreibt.

"Die größte Herausforderung sind die Ängste der Menschen", sagt die Therapeutin. Vorher konnte man diese vielleicht noch regulieren, jetzt gelingt das oft nicht mehr. "Wer nicht gelernt hat, sich selbst zu beruhigen, erwartet das vom Partner oder der Partnerin. Und wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, kommt es zu Missverständnissen, Vorwürfen, Schmerz", erklärt Hofer-Hartnig.

Entfremdung trotz Nähe

Die Angst führt dazu, dass der Cortisol- und der Adrenalin-Spiegel permanent zu hoch sind. "Der Fluchtreflex treibt die Paare auseinander, es kommt rasch zur Entfremdung", so die Psychotherapeutin. Viele hätten sich schon vor der Pandemie auseinandergelebt, "gemeinsames Homeoffice erzeugt in diesem Fall eine Extremsituation, weil man sich gar nicht aus dem Weg gehen kann".

Um die Beziehung zu retten, ist das Wichtigste: in Kontakt bleiben. "Je einfacher und basaler, umso besser. Das kann gemeinsames Essen und Kochen sein, Spazierengehen, Rituale, die den Tag strukturieren", sagt Hofer-Hartnig. Viele würden sich aber stattdessen ablenken. "Das ist eine Falle und die Probleme kommen wie ein Bumerang wieder zurück." Um Paaren den Kontakt zu erleichtern, haben die Hofers Kartensets mit "Zaubersätzen" entwickelt. Einfache Fragen und Satzanfänge wie "Wenn es mir nicht gut geht, hilft mir …" sollen zu Gesprächen anregen. "Es geht darum, die Liebe spürbar zu machen und die Magie des Anfangs wieder aufzufrischen", sagt Hofer-Hartnig.

Studien zeigen auch, dass Worte allein das Bindungshormon Oxytocin erzeugen können, was wiederum den Cortisol-Spiegel sinken lässt. Der Dopamin-Spiegel aber steigt, er ist zuständig für die Motivation. Die Kartensets seien keine Therapie, vielmehr eine Frischzellenkur.

Die Worte sollen zum Handeln anregen und motivieren, wieder mehr in die Beziehung zu investieren. "Reden löst nämlich nicht alle Probleme, Körperkontakt ist sehr wichtig und heilsam. Das wird viel zu wenig beachtet", sagt Hofer-Hartnig und nennt das "Gesundkuscheln". "Wir sind auch sexuelle Wesen, das sollte nicht ganz oben, aber viel weiter oben in der Prioritätenliste stehen als jetzt", erklärt die Therapeutin.

Tipp fürs Homeoffice

Das Geheimnis ihrer Ehe, die nun schon 35 Jahre dauert: Liebe, viel Küssen, Sinnlichkeit in allen Lebenslagen und Großzügigkeit im Umgang miteinander. "Wir leben, was wir in der Therapie predigen", sagt Hofer-Hartnig. Die Praxisgemeinschaft als Familienbetrieb funktioniert, weil alles gut strukturiert ist. Das ist auch ihr Tipp für Paare und Familien im Homeoffice: "Schaffen Sie gute Strukturen und Rituale wie eine Mittagspause und Möglichkeiten für Auszeiten. Es muss klar sein, wer, was, wo macht – daran müssen sich alle halten."

Artikel von Claudia Riedler Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit c.riedler@nachrichten.at