Zwischen Genuss und Grauen: Sollten wir wieder Biber essen?

Das war jedenfalls vergangene Woche Thema in der ORF-TV-Show "Silvia kocht" der Oberösterreicherin Silvia Schneider. "Bei uns gibt es wieder Biber wie Sand am Meer", sagte der Haubenkoch Max Stiegl in der Sendung. Erlegte Biber sollten aus ethischen Gründen nicht, wie gesetzlich vorgeschrieben, als Abfall in der Tierkörperverwertung entsorgt, sondern gegessen werden.